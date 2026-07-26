«Слава богу, сильно не убилась». Кристина Резцова рассказала, что упала с велосипеда

Двукратный призёр Олимпийских игр 2022 года по биатлону россиянка Кристина Резцова рассказала о падении с велосипеда во время тренировки в Армении.

«Ничего не предвещало беды: еду я спокойно, тихонечко, ем «Сникерс». И тут мне в лоб прилетает какая-то муха, шмель… Что-то большое. Причём не в шлем, не в очки, а между. И я понимаю, что тело умершего шмеля осталось у меня на лбу.

И вот я, значит, рукой держусь за велосипед, второй рукой я ем «Сникерс» – решила, что мне очень срочно надо это «тело» сбросить. Я решила помотать башкой для этого. Вместе с башкой я случайно помотала рулём, и вот уже я «лечу». Не знаю, как это работает – видимо, мой любимый муж научил меня падать – рефлекторно отстегнулась от туфель, и велосипед остался валяться на дороге, а я улетела в кювет.

Страх настолько меня переполнял, что я не могла вздохнуть, меня начало тошнить, мне сразу стало дико больно. Мой телефон оповестил меня о том, что «кажется, вы попали в аварию, вызываю экстренные службы». Слава богу, сильно не убилась», – сказала Резцова на своей странице в социальных сетях.