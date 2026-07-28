«Я начала бояться гонок». Тандреволд — о проблемах со здоровьем в последние годы

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о проблемах со здоровьем в последние два года.

«Последние два года я пыталась делать абсолютно всё правильно. Я стремилась оптимизировать каждый аспект своей жизни, чтобы прогрессировать. Я из тех спортсменок, которым жизненно необходимо черпать энергию из других сфер жизни. Но я пыталась подавить эту потребность, чтобы соответствовать общепринятому мнению о том, что спорт — это самое главное.

Я начала бояться гонок, хотя раньше со мной такого никогда не случалось. Раньше я была счастлива и с нетерпением ждала старта. Но по ходу сезона я всё больше беспокоилась лишь о том, как бы просто добраться до финиша без происшествий. Я потеряла себя, у меня появился настоящий страх сделать что-то не так», – приводит слова Тандреволд Ski-Nordique.

Спортсменка также рассказала, что перенесла несколько приступов аритмии во время сезона и была вынуждена сделать операцию абляции.

«Меня обвешали кучей проводов, пока я была в сознании, чтобы спровоцировать приступ. Мне ввели много адреналина и стимулировали сердце в течение нескольких часов, прежде чем нашли решение проблемы.

Многие люди сталкиваются с нарушениями сердечного ритма, которые заставляют их бросить тренировки. Но это, пожалуй, худшее, что можно сделать. Если это влияет на качество вашей жизни, вам просто нужно обратиться к врачу», — сказала Тандреволд.