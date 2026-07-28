15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Национальные команды Италии по биатлону отправились на летние сборы

Национальные команды Италии по биатлону отправились на летние сборы
Комментарии

С сегодняшнего дня, 28 июля, по 6 августа сборные Италии по биатлону проводят тренировочные сборы. Женская команда отправилась в Антхольц (Италия), а мужская – в Обертиллиах (Австрия). Об этом сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Женская группа А тренируется на стадионе, где проходили Олимпийские игры в Милане-Кортине‑2026. На сборах присутствуют Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Ребекка Пасслер, Мартина Трабукки и Лиза Виттоцци.

В Обертиллиахе к тренировкам приступили Никола Романин, Кристоф Пирхер, Дидье Биона, Патрик Браунхофер, Элия Дзени, Николо Бетемпс, Марко Барале и Давиде Компаньони.

Отметим, что Томмазо Джакомель также принимает участие в сборе в рамках своей реабилитации. Уточняется, что он начинает постепенное возвращение к тренировкам после травмы плеча.

Материалы по теме
«Слава богу, сильно не убилась». Кристина Резцова рассказала, что упала с велосипеда
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android