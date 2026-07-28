Национальные команды Италии по биатлону отправились на летние сборы

С сегодняшнего дня, 28 июля, по 6 августа сборные Италии по биатлону проводят тренировочные сборы. Женская команда отправилась в Антхольц (Италия), а мужская – в Обертиллиах (Австрия). Об этом сообщила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Женская группа А тренируется на стадионе, где проходили Олимпийские игры в Милане-Кортине‑2026. На сборах присутствуют Ханна Аухенталлер, Микела Каррара, Ребекка Пасслер, Мартина Трабукки и Лиза Виттоцци.

В Обертиллиахе к тренировкам приступили Никола Романин, Кристоф Пирхер, Дидье Биона, Патрик Браунхофер, Элия Дзени, Николо Бетемпс, Марко Барале и Давиде Компаньони.

Отметим, что Томмазо Джакомель также принимает участие в сборе в рамках своей реабилитации. Уточняется, что он начинает постепенное возвращение к тренировкам после травмы плеча.