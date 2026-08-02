«Мне нужна была пауза». Фабьен Клод рассказал, как отпуск спас его от завершения карьеры

Олимпийский чемпион французский биатлонист Фабьен Клод рассказал о длительном отпуске, который помог ему восстановиться перед стартом нового сезона-2026/2027.

«План длинного отпуска в Азии и Новой Зеландии был утверждён ещё два года назад. Мне нужна была пауза. Мне уже не 20 лет, и я хочу подойти к Играм-2030 в отличной форме.

Я не особо отдавал себе в этом отчёт, но рамки сборной, постоянное сравнение с другими, давление результатов и социальные сети — всё это утомляет. Надеюсь, этот взгляд со стороны мне очень поможет. Был вариант, что после возвращения во Францию я захочу завершить карьеру. Но в итоге я понял, что биатлон мне нравится всё так же сильно. Мне нужно отработать на максимум четыре сезона с целью успешно выступить на Играх. Я ещё не выигрывал личных медалей на крупных турнирах и хочу это изменить», – приводит слова Клода Ski-Nordique.