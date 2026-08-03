Опубликован план соревнований по биатлону в сезоне-2026/2027

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил календарный план соревнований по биатлону в сезоне-2026/2027. Календари соревнований для юниоров и юниорок и для юношей и девушек доступны на сайте СБР.

Альфа-Банк чемпионат России

Чебоксары

14-21 сентября

Роллер-гонка, роллер-спринт, роллер-эстафета

Альфа-Банк Кубок Содружества

Ханты-Мансийск

26-30 ноября

Спринт, масс-старт

Альфа-Банк Кубок России

Ханты-Мансийск

30 ноября — 7 декабря

Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2

Альфа-Банк Кубок России

Уват

7-14 декабря

Индивидуальная гонка, спринт, смешанная эстафета 1+1

Альфа-Банк Кубок России

Уфа

14-21 декабря

Спринт, гонка преследования, масс-старт

Альфа-Банк Кубок Содружества

Рязань

5-11 января

Спринт, масс-старт

Альфа-Банк Кубок России

Чайковский

11-18 января

Спринт, гонка преследования, масс-старт

Альфа-Банк чемпионат России

📍 Ижевск

18-25 января

Индивидуальная гонка, смешанная эстафета 1+1, масс-старт 60

Альфа-Банк Кубок Содружества/Альфа-Банк Кубок России

Сочи/по назначению

8-15 февраля

Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 1+1

Альфа-Банк Кубок Содружества

Раубичи

15-22 февраля

Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2

Всероссийские соревнования на призы СБР (2004-2007 г. р.)

Уфа

23-28 февраля

Индивидуальная гонка, спринт

Альфа-Банк Кубок России, финал

Златоуст

1-8 марта

Спринт, гонка преследования, мас-старт

Альфа-Банк чемпионат России

Ханты-Мансийск

13-22 марта

Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2, масс-старт, эстафета

Альфа-Банк Кубок Содружества

Мурманск

29 марта — 5 апреля

Спринт, гонка преследования, командный спринт