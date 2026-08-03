Опубликован план соревнований по биатлону в сезоне-2026/2027

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил календарный план соревнований по биатлону в сезоне-2026/2027. Календари соревнований для юниоров и юниорок и для юношей и девушек доступны на сайте СБР.
Альфа-Банк чемпионат России
Чебоксары
14-21 сентября
Роллер-гонка, роллер-спринт, роллер-эстафета
Альфа-Банк Кубок Содружества
Ханты-Мансийск
26-30 ноября
Спринт, масс-старт
Альфа-Банк Кубок России
Ханты-Мансийск
30 ноября — 7 декабря
Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2
Альфа-Банк Кубок России
Уват
7-14 декабря
Индивидуальная гонка, спринт, смешанная эстафета 1+1
Альфа-Банк Кубок России
Уфа
14-21 декабря
Спринт, гонка преследования, масс-старт
Альфа-Банк Кубок Содружества
Рязань
5-11 января
Спринт, масс-старт
Альфа-Банк Кубок России
Чайковский
11-18 января
Спринт, гонка преследования, масс-старт
Альфа-Банк чемпионат России
📍 Ижевск
18-25 января
Индивидуальная гонка, смешанная эстафета 1+1, масс-старт 60
Альфа-Банк Кубок Содружества/Альфа-Банк Кубок России
Сочи/по назначению
8-15 февраля
Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 1+1
Альфа-Банк Кубок Содружества
Раубичи
15-22 февраля
Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2
Всероссийские соревнования на призы СБР (2004-2007 г. р.)
Уфа
23-28 февраля
Индивидуальная гонка, спринт
Альфа-Банк Кубок России, финал
Златоуст
1-8 марта
Спринт, гонка преследования, мас-старт
Альфа-Банк чемпионат России
Ханты-Мансийск
13-22 марта
Спринт, гонка преследования, смешанная эстафета 2+2, масс-старт, эстафета
Альфа-Банк Кубок Содружества
Мурманск
29 марта — 5 апреля
Спринт, гонка преследования, командный спринт