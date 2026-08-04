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Эмильен Жаклен сбросил 5 кг с момента перехода в велоспорт

Эмильен Жаклен сбросил 5 кг с момента перехода в велоспорт
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Олимпийский чемпион 2026 года в эстафете, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен, в межсезонье подписавший контракт с велокомандой Decathlon-CMA CGM, рассказал, что с 1 мая сбросил 5 кг.

«Я отношусь ко всему серьёзно, и к этому виду спорта тоже. Как я уже говорил, я отложил в сторону всё, чего добился в своей биатлонной карьере. Я готов отбросить своё эго и столкнуться с трудностями в подобных соревнованиях. Это всё часть ускоренного процесса обучения, через который мне предстоит пройти.

Что касается резкости, скажем так, я достиг нужного уровня. Мне сказали, что не обязательно снижать вес ещё больше», — приводит слова Жаклена Ski-nordique.

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