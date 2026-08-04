15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Понимал его решение работать в Норвегии». Симон Фуркад — о Зигфриде Мазе

«Понимал его решение работать в Норвегии». Симон Фуркад — о Зигфриде Мазе
Комментарии

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился впечатлениями от совместной работы с авторитетным тренером по стрельбе Зигфридом Мазе. Мазе 10 лет успешно работал в сборной Норвегии.

«Он мне всегда нравился. Я понимал его решение поехать работать в Норвегию и очень рад снова его увидеть.

Зигфрид — бывший биатлонист, он обладает всесторонним взглядом на вещи, не ограничивающимся только стрельбой. Я рад снова видеть его, учитывая его жизненный опыт и то, что он привнесёт в норвежскую команду», — приводит слова Фуркада Ski-nordique.

Материалы по теме
«Его обязательно будут слушать спортсмены». Симон Фуркад — о работе с Зигфридом Мазе

Видео: у какого биатлониста больше всех побед.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android