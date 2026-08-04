«Понимал его решение работать в Норвегии». Симон Фуркад — о Зигфриде Мазе

Чемпион мира 2009 года в смешанной эстафете, а ныне главный тренер мужской сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился впечатлениями от совместной работы с авторитетным тренером по стрельбе Зигфридом Мазе. Мазе 10 лет успешно работал в сборной Норвегии.

«Он мне всегда нравился. Я понимал его решение поехать работать в Норвегию и очень рад снова его увидеть.

Зигфрид — бывший биатлонист, он обладает всесторонним взглядом на вещи, не ограничивающимся только стрельбой. Я рад снова видеть его, учитывая его жизненный опыт и то, что он привнесёт в норвежскую команду», — приводит слова Фуркада Ski-nordique.

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