Пресс-атташе СБР: не верится в восстановление с полной квотой без оговорок и условий

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в социальных сетях опубликовал пост, в котором ответил на вопросы о календаре российских соревнований в сезоне-2026/2027.

«Прочитал комментарии под новостью о календаре в телеграм-канале СБР и то, что вы написали в личку. Готов ответить на ваши вопросы.

Где Тюмень?

Традиционно этап в Тюмени шёл за Ханты-Мансийском в начале-середине декабря. В этом сезоне в эти даты на «Жемчужине Сибири» Кубок России у лыжников. Поэтому биатлонисты едут в Уват. Это тоже Тюменская область, это и есть наш тюменский этап. Проводить гонки в самой Тюмени позже начала декабря рискованно: велика вероятность отмен из-за морозов. А чемпионаты России расписаны на пару лет вперёд.

Где пройдёт мероприятие №9 в феврале?

Не все верно поняли про соревнование 8-15 февраля. Никаких параллельных стартов не предвидится. В эти сроки пройдёт только один этап: ИЛИ этап Альфа-Банк Кубка Содружества в Сочи (главный вариант); ИЛИ этап Альфа-Банк Кубка России в другом месте (например, в Дёмине). Планировали бы оба – развели бы по разным ячейкам календаря, а не свели в одну под одним номером. Место проведения согласовывается – есть нюансы.

А мы не едем на чемпионат мира?

Исходим из реалий. Сначала дождёмся решений сентябрьского конгресса IBU: будет ли он вообще рассматривать наше возвращение. Напомню, на прошлом конгрессе (в 2024-м) этот вопрос они даже не поднимали. СБР настаивает на его включении в повестку – но решает исполком IBU с уходящим президентом Далином.

И даже в случае решения конгресса в нашу пользу не верится в восстановление с полной квотой без каких-то оговорок и условий. Так что нам нужен полноценный внутренний календарь. Белорусы, кстати, это тоже понимают – поэтому вопросов по этапу в Раубичах у них нет. А надо будет внести коррективы – внесём.

Куда делись эстафеты 4х4?

Они там же, где обычно, – на чемпионате России. Я сам каждый год жду эстафетную зарубу Свердловска с Московской областью у женщин. И надеюсь, что в новом сезоне в неё вмешается кто-то ещё, те же Ханты.

Но вспомните последнюю эстафету 4х4 на ЧР в Тюмени. Почти половину команд лидеры замкнули на круг, а то и два, а те, кто «выжил», финишировали с отставанием в несколько минут, даже сборная Беларуси со Смольской и Солой. Поэтому 4х4 – для ЧР, где она обязана быть по статусу, а на Кубках России и Содружества – форматы 2х2 и 1х1. Так больше команд могут бороться за призы.

Вы прогнулись под «Матч ТВ».

Не прогибаемся, а работаем вместе с нашим телевещателем, чтобы биатлон смотрело как можно больше зрителей. Мы доверяем экспертизе «Матча» относительно рейтингов – это вы, болельщики, голосуете своими просмотрами. Меняются ваши предпочтения – меняется и программа. Отчасти по этой причине пропал в этом сезоне роллерный этап Кубка Содружества. Никакого давления, только сухие цифры.

Почему нет Рыбинска, Красноярска, Казани...?

У нас хорошая проблема: биатлонных стадионов становится всё больше. За время моей работы в СБР топ-арен у нас прибавилось (ни на что не намекаю). Загибайте пальцы: Сочи (вернули после большого перерыва), Мурманск (после затянувшейся на годы реновации), Рязань (каждый год обрастает инфраструктурой), Златоуст (после долгостроя).

Теперь с годичной задержкой стартуют Чебоксары, а в будущем, надеюсь, и Казань к ним подтянется, решив свои проблемы. Конкуренция городов и стадионов растёт, их ротация неизбежна. И да, Красноярск не забыли – в сезоне-2027/2028, в год 400-летия города, планируем провести там чемпионат России», – написал Аверьянов в телеграм-канале.