Обладатель КМ Перро — о грядущем сезоне: ожидаю, что будет так же сложно, как и прежде

Двукратный олимпийский чемпион 2026 года в эстафетах, трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эрик Перро высказался о подготовке к сезону-2026/2027 на фоне прошлогодних успехов, в частности завоевания Кубка мира.

«Я хотел заново открыть для себя, кем я был до всех этих успехов. Это было приятно. Я чувствую, что все эти результаты теперь стали чем-то вроде далёкого воспоминания. Это не значит, что я забыл о них или пренебрёг ими. Я просто говорю себе, что они остались позади, и это нормально. Сегодня я здесь только для того, чтобы работать над тем, что будет дальше.

Что касается команды, прошло два месяца с тех пор, как я проводил с ними много времени, но я чувствую, что ничего принципиально не изменилось. Очевидно, что происходят изменения в том, как нас воспринимают, в нашем статусе. Но есть реальность, и это стрельбище и трасса. Нам приходится сталкиваться с этим каждый раз. Я готов к этому. Это то, что я люблю в биатлоне.

Честно говоря, я ожидаю, что это будет так же сложно, как и прежде. Чтобы добиться победы, потребуется качественная работа. И, к сожалению, победа в одной, двух или десяти гонках заранее не сильно мне поможет», — приводит слова Перро Le Dauphiné.