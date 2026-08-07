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Томмазо Джакомель восстанавливается после вывиха плеча на сборах в Австрии

Томмазо Джакомель восстанавливается после вывиха плеча на сборах в Австрии
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Итальянский биатлонист, серебряный призёр Олимпиады и победитель этапов Кубка мира Томмазо Джакомель продолжает восстановление после вывиха плеча, полученного на тренировке в июне. Ранее спортсмен, опубликовав фото из машины скорой помощи, сообщил, что поскользнулся на велосипеде и получил травму. В конце июля итальянская мужская сборная отправилась на сборы в Обертиллиах, где Джакомель продолжил реабилитационные процедуры. Сборы завершились 6 августа.

Напомним, Джакомель досрочно завершил сезон-2025/2026 из-за хирургического вмешательства на сердце (абляции) после схода с масс-старта на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Тогда после второй стрельбы итальянец занимал лидирующую позицию, но вскоре досрочно завершил выступление. Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал.

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