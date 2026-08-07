Эльвира Эберг объявила о своей помолвке

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, чемпионка мира 2025 года шведская биатлонистка Эльвира Эберг объявила о помолвке с бывшим биатлонистом сборной Швеции Оскаром Брандтом.

Фото: из личного архива Эльвиры Эберг

«Ты и я», — подписала фото с Брандтом Эберг-младшая, добавив эмодзи «сердце» и «кольцо».

В активе 27-летней Эберг, помимо эстафетного золота Олимпиады-2022, есть серебро в спринте и гонке преследования. На Играх-2026 Эльвира стала серебряным призёром в эстафете.

Брандт завершил карьеру два года назад. На Олимпиаде-2026 Оскар работал консультантом для HBO Max.

Ранее старшая сестра Эльвиры Ханна Эберг объявила о своей беременности.