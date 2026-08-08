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«Это было ужасно». Хедегарт — о 14-м месте в биатлонном суперспринте на Blink-2026

«Это было ужасно». Хедегарт — о 14-м месте в биатлонном суперспринте на Blink-2026
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эйнар Хедегарт прокомментировал своё неудачное выступление в биатлонном суперспринте на фестивале Blink-2026. По итогам гонки он занял 14-е место.

«У меня спад. Это было ужасно. Но мы на верном пути. Теперь занимаемся стрельбой, и я больше не буду участвовать ни в каких лыжных гонках в ближайшее время. Собираюсь продолжать в биатлоне. Мы начинаем с самых низов, однако самое приятное в этом то, что дальше будет только лучше.

Знаю, что мой уровень выше, чем я выглядел сегодня. Если посчитать последние несколько лет, спадов было не так уж много, но сейчас приходится многое терпеть. Это тоже неотъемлемая часть спорта», — приводит слова Хедегарта Dagbladet.

Напомним, в июле 2026 года Эйнар Хедегарт заявил о переходе из лыжных гонок в биатлон.

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