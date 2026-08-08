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Ветле Шоста Кристиансен и Осеан Мишлон выиграли суперспринты на фестивале Blink-2026

Ветле Шоста Кристиансен и Осеан Мишлон выиграли суперспринты на фестивале Blink-2026
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Олимпийский чемпион 2022 года норвежец Ветле Шоста Кристиансен и обладательница двух золотых медалей ОИ-2026 француженка Осеан Мишлон стали победителями биатлонных суперспринтов на фестивале Blink-2026 в Норвегии.

Blink-2026, биатлон, суперспринт, мужчины:

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 13.44,7 (2).
2. Эрик Перро (Франция) + 0,4 (3).
3. Эмильен Клод (Франция) + 0,6 (3).

Blink-2026, биатлон, суперспринт, женщины:

1. Осеан Мишлон (Франция) — 15.12,4 (1).
2. Жулия Симон (Франция) + 16,0 (3).
3. Марте Йохансен (Норвегия) + 18,7 (1).

Blink-2026 проходит с 5 по 8 августа 2026 года на территории трёх норвежских городов: Санднеса, Люсеботна и Йесдала.

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