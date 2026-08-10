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«Моё доверие к федерации и её руководству — нулевое». Сёрум — о непопадании в сборную

«Моё доверие к федерации и её руководству — нулевое». Сёрум — о непопадании в сборную
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Трёхкратный чемпион Европы по биатлону норвежец Вебьёрн Сёрум резко высказался о своём непопадании в национальную команду.

«Очевидно, что по результатам я далёк от лидеров. Если бы у меня был нормальный сезон, проблем бы не было. Тогда я бы подошёл к соревнованиям с мыслью, что мне нужно лучше тренироваться или прогрессировать. Но всё пошло не так. Всё лето и осень я был в числе лучших в элитной команде — и физически, и на стрельбище. Я был готов сделать шаг вперёд и закрепиться на вершине. Но травма спины и болезни несколько раз испортили сезон. Понимаете, если я провожу год в травмах, я не считаю справедливым быть исключённым из сборной. Моё доверие к федерации и её руководству — нулевое.

Внешне я, наверное, справился с этой ситуацией профессионально. Но внутри я был одновременно шокирован и взбешён. И я не побоялся высказать это прямо. Здесь две вещи. Во-первых, это неуважение и плохое обращение ко мне как к человеку. Во-вторых, я считаю, что это нарушение прав спортсменов», – приводит слова Сёрума TV2.

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