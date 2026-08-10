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«Остаётся рассчитывать на помощь однокурсников». Легрейд — о поступлении в университет

«Остаётся рассчитывать на помощь однокурсников». Легрейд — о поступлении в университет
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Олимпийский чемпион по биатлону норвежец Стурла Легрейд сообщил, что поступил в Университет Осло в возрасте 29 лет.

«Жизнь не ограничивается биатлоном. Я достиг своих спортивных целей, поэтому всё остальное — это бонус. Не то чтобы я должен расслабиться, а просто открыть себя для других горизонтов. В понедельник я начинаю учёбу в Университете Осло. Если что, обучение легко бросить, но я хочу посмотреть, возможно ли совмещать спорт и студенчество. Я буду изучать физику и астрономию, так что поводов для радости немного. Но если я смогу сдать хотя бы один предмет в этом семестре, буду доволен. Если честно, мне остаётся рассчитывать на помощь однокурсников», – приводит слова Легрейда NRK.

Ранее Легрейд изучал нанотехнологии в том же университете, а также промышленную экономику и управление технологиями в Норвежском университете естественных и технических наук (NTNU).

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