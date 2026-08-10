«Я единственная, кто позволяет себе его критиковать». Экхофф — о дружбе с Нортугом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала о своих дружеских отношениях с двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам норвежцем Петтером Нортугом.

«Мне кажется, мы помогаем друг другу бороться со своими недостатками. Порой мне кажется, я единственная, кто позволяет себе его критиковать. Он нормально относится к критике, но большинство людей говорят Петтеру только позитивные вещи.

В то же время стараюсь не докучать ему советами. Он живёт своей жизнью. Да и станет ли Петтер слушать чьи-то советы? Он просто наслаждается жизнью», — приводит слова Экхофф Dagbladet.