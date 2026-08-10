«Я единственная, кто позволяет себе его критиковать». Экхофф — о дружбе с Нортугом
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Тириль Экхофф рассказала о своих дружеских отношениях с двукратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам норвежцем Петтером Нортугом.
«Мне кажется, мы помогаем друг другу бороться со своими недостатками. Порой мне кажется, я единственная, кто позволяет себе его критиковать. Он нормально относится к критике, но большинство людей говорят Петтеру только позитивные вещи.
В то же время стараюсь не докучать ему советами. Он живёт своей жизнью. Да и станет ли Петтер слушать чьи-то советы? Он просто наслаждается жизнью», — приводит слова Экхофф Dagbladet.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 августа 2026
-
16:55
-
14:52
-
14:37
-
12:35
- 8 августа 2026
-
18:35
-
17:31
- 7 августа 2026
-
13:37
-
10:23
-
10:19
- 4 августа 2026
-
19:29
-
12:37
-
12:09
- 3 августа 2026
-
17:31
- 2 августа 2026
-
21:45
- 29 июля 2026
-
16:19
- 28 июля 2026
-
15:59
-
13:30
- 26 июля 2026
-
15:07
- 24 июля 2026
-
09:43
-
02:50
- 22 июля 2026
-
09:54
-
09:35
-
09:27
-
00:33
- 21 июля 2026
-
21:21
-
17:27
- 17 июля 2026
-
00:31
- 15 июля 2026
-
14:58
-
14:52
-
12:01
-
11:35
-
11:01
-
09:48
- 14 июля 2026
-
17:30
-
14:44