Карим и Анастасия Халили оценили готовность к сезону на тестировании в центре ОКР

Биатлонисты сборной России Карим и Анастасия Халили прошли тестирование на лыжероллерном тредбане в Инновационном центре ОКР.

Во время теста у спортсменов фиксируются пульс, потребление кислорода, уровень лактата и другие биохимические показатели. На основе полученных данных эксперты центра готовят отчёт, который передают спортсменам и тренерскому штабу для возможной корректировки тренировочных планов.

«Мы не первый год приезжаем сюда, чтобы оценить текущее состояние и сравнить его с прошлым сезоном. Мне важно понять, как прошла летняя подготовка и на каком уровне относительно себя прошлогодней я сейчас нахожусь.

Со сменой тренера моя подготовка полностью изменилась. План Егора Владимировича кардинально отличается от того, к чему я привыкла. Поэтому очень интересно посмотреть, что мы натренировали. Хочется как минимум показать результат не хуже, чем в прошлом году, а желательно – улучшить его», – приводит слова Анастасии Халили пресс-служба ОКР.