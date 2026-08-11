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«Я уже не верю». Карим Халили — о шансах вернуться на международную арену

«Я уже не верю». Карим Халили — о шансах вернуться на международную арену
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года по биатлону россиянин Карим Халили поделился планами на предстоящий сезон-2026/2027.

«Планируем участвовать во всех стартах сезона, если позволит здоровье. А в возвращение на международную арену лично я уже не верю. В прошлые годы ещё были надежды, но сейчас уже нет. Поэтому просто готовимся к внутренним соревнованиям и Кубку Содружества», — приводит слова Карима Халили пресс-служба ОКР.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований со 2 марта 2022 года. На Олимпийские игры 2026 года не был допущен ни один российский биатлонист.

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