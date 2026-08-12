«Воплощаю детские мечты». Эдуард Латыпов показал, как научился играть на гитаре
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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов в своих социальных сетях поделился с болельщиками видео, как играет на гитаре во время летних сборов.
«Выходной день. Музицирую. В детстве всегда хотел научиться играть на гитаре, но не получилось. Сейчас воплощаю свои детские мечты», — подписал видео Латыпов.
Напомним, в прошлом соревновательном сезоне-2025/2026 Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026, опередив Антона Смольского и Кирилла Бажина. В его активе 1206 очков. Также 32-летний россиянин выиграл и спринтерский зачёт соревнований.
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