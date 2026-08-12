«Воплощаю детские мечты». Эдуард Латыпов показал, как научился играть на гитаре

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов в своих социальных сетях поделился с болельщиками видео, как играет на гитаре во время летних сборов.

«Выходной день. Музицирую. В детстве всегда хотел научиться играть на гитаре, но не получилось. Сейчас воплощаю свои детские мечты», — подписал видео Латыпов.

Напомним, в прошлом соревновательном сезоне-2025/2026 Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026, опередив Антона Смольского и Кирилла Бажина. В его активе 1206 очков. Также 32-летний россиянин выиграл и спринтерский зачёт соревнований.