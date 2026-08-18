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IBU не рассмотрит вопрос о допуске россиян до международной арены на конгрессе в сентябре

IBU не рассмотрит вопрос о допуске россиян до международной арены на конгрессе в сентябре
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Международный союз биатлонистов (IBU) не планирует рассматривать вопрос допуска российских биатлонистов до международных соревнований на конгрессе в Германии, который состоится в сентябре. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«IBU продолжит игнорировать рекомендации МОК: вопрос о допуске российских биатлонистов не будут рассматривать на конгрессе, который откроется через месяц в немецком Берхтесгадене.

В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планируют. Позиция IBU: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежнее решение они не будут.

Ждём, когда Спортивный арбитражный суд наконец вынесет решение по иску российской стороны к IBU. Пока же арбитры CAS третий месяц пытаются определить, носит ли позиция IBU в отношении россиян дискриминационный характер по национальному признаку и не противоречит ли это принципам Олимпийской хартии», – написал Аверьянов у себя в телеграм-канале.

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