«Вижу лучшее будущее». Хедегарт — о перспективности биатлона

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Эйнар Хедегарт считает, что у биатлона более светлое будущее, чем у лыжных гонок.

«Я вижу лучшее будущее для биатлона. Если бы он соответствовал масштабу этого вида спорта и перспективами, возможно, было бы логичнее не рисковать так сильно, как я делаю сейчас.

На Олимпиаде и на некоторых этапах Кубка мира было много зрителей, но в биатлоне трибуны заполняются каждые выходные. Разница довольно существенная.

С точки зрения аудитории и международного зрительского интереса биатлон масштабнее. Но в Норвегии, думаю, лыжные гонки всё ещё немного популярнее», — приводит слова Хедегарта VG.

Напомним, в июле 2026 года спортсмен заявил о переходе из лыжных гонок в биатлон. На фестивале Blink-2026 норвежец участвовал в биатлонном суперспринте, по итогам которого занял последнее место.