Губерниев отреагировал на решение IBU не рассматривать в сентябре вопрос допуска россиян

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований на ближайшем конгрессе.

«А все ждали, что нас вернут, извинятся и миллион долларов подарят??? Эти нас вернут последними!!!» — написал Губерниев у себя в телеграмме-канале.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с начала 2022 года, спортсмены пропустили также Олимпийские игры — 2026 в Италии. Зимой Союз биатлонистов России подавал в CAS апелляцию с целью оспорить недопуск, однако положительного решения в пользу россиян не последовало.