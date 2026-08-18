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Губерниев отреагировал на решение IBU не рассматривать в сентябре вопрос допуска россиян

Губерниев отреагировал на решение IBU не рассматривать в сентябре вопрос допуска россиян
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не рассматривать вопрос допуска российских спортсменов до международных соревнований на ближайшем конгрессе.

«А все ждали, что нас вернут, извинятся и миллион долларов подарят??? Эти нас вернут последними!!!» — написал Губерниев у себя в телеграмме-канале.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с начала 2022 года, спортсмены пропустили также Олимпийские игры — 2026 в Италии. Зимой Союз биатлонистов России подавал в CAS апелляцию с целью оспорить недопуск, однако положительного решения в пользу россиян не последовало.

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