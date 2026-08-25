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Словенка Анамария Лампич из-за беременности пропустит сезон-2026/2027

Словенка Анамария Лампич из-за беременности пропустит сезон-2026/2027
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Словенская биатлонистка Анамария Лампич пропустит предстоящий сезон Кубка мира – 2026/2027 из-за беременности, об этом Лампич сообщила в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Аннамарии Лампич

«В этом году сезон будет немного другим – и точка», – написала Лампич в одной из социальных сетей.

Лампич встречается с Боштьяном Клавжаром, бывшим лыжником, который теперь является тренером сборной Словении по биатлону.

Стоит отметить, что Лампич, несмотря на беременность, не прекращает физическую активность, а сроки и формат её возвращения после рождения ребёнка будут определяться совместно с тренерским и медицинским штабами в зависимости от состояния её здоровья. В ближайшие месяцы объём и интенсивность тренировок будут корректироваться в зависимости от состояния здоровья спортсменки и течения беременности.

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