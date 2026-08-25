«Больше свободы». Йохан-Олав Ботн — о сезоне-2026/2027
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Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону норвежец Йохан-Олав Ботн рассказал, с каким настроем он начинает сезон-2026/2027.
«Сейчас я чувствую, что у меня есть определённый запас прочности. Это даёт мне больше свободы, чтобы сбросить давление и просто сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим биатлонистом, каким я могу быть.
В этом сезоне я надеюсь, что смогу полноценно подготовиться к чемпионату [мира] без болезней, чтобы чувствовать, что я прибыл на старт идеально готовым и могу сделать всё, что запланировал», — приводит слова Ботна Langrenn.
На ОИ-2026 Йохан-Олав Ботн завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км и серебро в эстафете 4×7,5 км.
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