15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Больше свободы». Йохан-Олав Ботн — о сезоне-2026/2027

«Больше свободы». Йохан-Олав Ботн — о сезоне-2026/2027
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года по биатлону норвежец Йохан-Олав Ботн рассказал, с каким настроем он начинает сезон-2026/2027.

«Сейчас я чувствую, что у меня есть определённый запас прочности. Это даёт мне больше свободы, чтобы сбросить давление и просто сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим биатлонистом, каким я могу быть.

В этом сезоне я надеюсь, что смогу полноценно подготовиться к чемпионату [мира] без болезней, чтобы чувствовать, что я прибыл на старт идеально готовым и могу сделать всё, что запланировал», — приводит слова Ботна Langrenn.

На ОИ-2026 Йохан-Олав Ботн завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км и серебро в эстафете 4×7,5 км.

Материалы по теме
Президент IBU сообщил, что допуск российских биатлонистов будет рассмотрен в сентябре
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android