Поршнев объявил о начале тренерской карьеры

Бронзовый призёр чемпионата мира – 2019 в эстафете, серебряный призёр чемпионата Европы – 2022 в спринте российский биатлонист Никита Поршнев сообщил о начале профессиональной деятельности в качестве тренера.

«Я думаю, что у каждого спортсмена, как и у простого человека, рано или поздно возникает такой вопрос к самому себе — что делать дальше?

С 2022 года мне удалось выиграть почти все возможные медали, которые можно получить, бегая у нас в России. Дальше, для постоянной конкурентоспособности в гонках, нужно было жертвовать гораздо большим: временем, проведённым с семьёй, и здоровьем. Поэтому я начал задумываться, чем заниматься дальше, чтобы уделять больше времени детям. Как раз в это время наш президент Федерации Самсонова Зинаида Михайловна предложила поработать старшим тренером в Саратове. У меня в команде сейчас порядка 10 человек, младшие и старшие юноши-девушки», — приводит слова Поршнева Союз биатлонистов России.

Весной 2026 года российский биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.