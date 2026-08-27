15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эмильен Жаклен пропустит биатлонный сезон-2026/2027 — L’Équipe

Эмильен Жаклен пропустит биатлонный сезон-2026/2027 — L’Équipe
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года французский биатлонист Эмильен Жаклен намерен пропустить биатлонный сезон-2026/2027. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Жаклен планирует продлить контракт с велокомандой Decathlon CMA-CGM на 2027 год. Официально Эмильен не сообщал о своём решении Федерации лыжных видов спорта Франции.

Напомним, француз в апреле 2026 года остановил тренировки по биатлону и подписал шестимесячный контракт с велокомандой Decathlon CMA CGM.

Ранее Жаклен заявлял, что планирует принять участие в домашней Олимпиаде-2030. На Играх-2026 в Италии Эмильен завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в гонке преследования. В прошлом сезоне он выиграл четыре индивидуальные награды на этапах Кубка мира.

Материалы по теме
Эмильен Жаклен примет участие в многодневке «Тур Лимузена»
Комментарии
Новости. Биатлон