Эмильен Жаклен пропустит биатлонный сезон-2026/2027 — L’Équipe

Олимпийский чемпион 2026 года французский биатлонист Эмильен Жаклен намерен пропустить биатлонный сезон-2026/2027. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, Жаклен планирует продлить контракт с велокомандой Decathlon CMA-CGM на 2027 год. Официально Эмильен не сообщал о своём решении Федерации лыжных видов спорта Франции.

Напомним, француз в апреле 2026 года остановил тренировки по биатлону и подписал шестимесячный контракт с велокомандой Decathlon CMA CGM.

Ранее Жаклен заявлял, что планирует принять участие в домашней Олимпиаде-2030. На Играх-2026 в Италии Эмильен завоевал золото в мужской эстафете и бронзу в гонке преследования. В прошлом сезоне он выиграл четыре индивидуальные награды на этапах Кубка мира.