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Йоханнес Бё отреагировал на новость о смерти короля Норвегии

Йоханнес Бё отреагировал на новость о смерти короля Норвегии
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бё отреагировал на новость о смерти короля Норвегии Харальда V. Спортсмен опубликовал прощальный пост на своей странице в соцсети.

Фото: Из личного архива Бё

«В короле было что-то совершенно особенное. Спасибо за всё, наш король. Память о вас останется навсегда. Всё для Норвегии. Покойтесь с миром», – подписал фото Бё.

Король Норвегии Харальд V скончался сегодня, 28 августа, в возрасте 89 лет. Монарх ушёл из жизни утром в Национальной больнице в Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитический анемии. Позже состояние осложнилось бактериальной инфекцией крови. Харальд V правил страной более 35 лет — с 1991 года.

Ранее с королём простился и ещё один норвежский спортсмен Эрлинг Холанд.

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