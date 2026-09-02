Олле Далин: решение FIS допустить россиян никак не влияет на позицию IBU

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин категорично заявил, что решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян в нейтральном статусе в сезон-2026/2027 никак не повлияет на позицию IBU по этому вопросу.

– Может ли IBU вслед за FIS рассмотреть возможность возвращения российских биатлонистов на международные соревнования в нейтральном статусе?

— Никаких изменений в позиции IBU по этому вопросу нет. Наше решение остаётся в силе.

– Может ли решение FIS повлиять на позицию IBU и приблизить возвращение российских биатлонистов?

— Решение FIS никак не влияет на решение IBU. Так же, как и наша позиция по этому вопросу не связана с решением FIS, — приводит слова Далина Sport24.