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Олле Далин: решение FIS допустить россиян никак не влияет на позицию IBU

Олле Далин: решение FIS допустить россиян никак не влияет на позицию IBU
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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин категорично заявил, что решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян в нейтральном статусе в сезон-2026/2027 никак не повлияет на позицию IBU по этому вопросу.

– Может ли IBU вслед за FIS рассмотреть возможность возвращения российских биатлонистов на международные соревнования в нейтральном статусе?
— Никаких изменений в позиции IBU по этому вопросу нет. Наше решение остаётся в силе.

– Может ли решение FIS повлиять на позицию IBU и приблизить возвращение российских биатлонистов?
— Решение FIS никак не влияет на решение IBU. Так же, как и наша позиция по этому вопросу не связана с решением FIS, — приводит слова Далина Sport24.

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