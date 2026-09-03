«Шансы высокие». Дегтярёв заявил, что CAS рассмотрел иск о недопуске биатлонистов

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что CAS рассмотрел иск Союза биатлонистов России (СБР) касаемо недопуска россиян до международной арены, при этом шансы на восстановление спортсменов высоки.

«В биатлоне уже судебное заседание состоялось. Но до обнародования решения мы ничего не можем сказать. Хотя шансы там высокие на восстановление», – сказал Дегтярёв в эфире телеканала «Россия 24».

Российские биатлонисты отстранены от соревнований на международной арене с 2022 года. Ранее стало известно, что в декабре Россия подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью оспорить отстранение биатлонистов от стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).