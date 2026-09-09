Слепцова, Устюгов, Данилова, Шустов и Валиева обратились в ЕСПЧ из-за допинговых дел

Российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за решений по своим допинговым делам.

Спортсмены решили обжаловать решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Верховного суда Швейцарии о дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. По их мнению, при рассмотрении дел в этих инстанциях они столкнулись с грубыми нарушениями Европейской конвенции по правам человека.

Помимо Устюгова и Слепцовой, в ЕСПЧ для обжалования дисквалификации обратились и другие российские спортсмены – триатлонистка Елена Данилова, легкоатлет Александр Шустов и фигуристка Камила Валиева.