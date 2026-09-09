Йохауг и Бьорндален приняли участие в церемонии похорон короля Норвегии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка и лыжница Терезе Йохауг и восьмикратный олимпийский чемпион и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален были включены в узкий круг приглашённых на церемонию похорон норвежского короля Харальда V, которая состоялась сегодня, 9 сентября, в Кафедральном соборе Осло. Об этом сообщает VG.

Чести проститься с монархом удостоились лишь восемь человек из мира спорта. Король лично вручал норвежским спортсменам государственные награды за их исторические победы.

Напомним, Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Он вступил на престол в январе 1991 года.