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Йохауг и Бьорндален приняли участие в церемонии похорон короля Норвегии

Йохауг и Бьорндален приняли участие в церемонии похорон короля Норвегии
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка и лыжница Терезе Йохауг и восьмикратный олимпийский чемпион и биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален были включены в узкий круг приглашённых на церемонию похорон норвежского короля Харальда V, которая состоялась сегодня, 9 сентября, в Кафедральном соборе Осло. Об этом сообщает VG.

Чести проститься с монархом удостоились лишь восемь человек из мира спорта. Король лично вручал норвежским спортсменам государственные награды за их исторические победы.

Напомним, Харальд V скончался 28 августа в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Он вступил на престол в январе 1991 года.

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Новости. Биатлон