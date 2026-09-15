«Мы похожи по характеру». Доротея Вирер — о взаимоотношениях с Янником Синнером

Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о взаимоотношениях с первой ракеткой мира Янником Синнером.

– В последние месяцы вы также ездили смотреть игры Янника Синнера в Рим и Париж. Какие у вас с ним отношения?

– Мы очень похожи по менталитету и характеру. Он умный парень. В обычной жизни мы не обсуждаем спортивные достижения, но шутим и смеёмся. Янник — великий чемпион, настоящий спортсмен, который также страстно следит за другими видами спорта. Я была очень рада, когда он посвятил мне «сториз» в день моего ухода из спорта, – приводит слова Вирер Corriele dello Sport.