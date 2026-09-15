Вирер рассказала о впечатлениях от встречи с Антонелли и Фурлани

Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала о впечатлениях от знакомства с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и чемпионом мира по лёгкой атлетике Маттией Фурлани.

– Если говорить о достижениях итальянского спорта, вы недавно познакомились с Кими Антонелли и Маттией Фурлани.

– Это два очень приятных парня. Приятно видеть таких чемпионов, которые одновременно скромны и открыты. Было здорово стать свидетелем победы Кими в Монце, исторического момента для Италии, который я пережила вместе со своим отцом, большим фанатом Формулы-1. За эти месяцы я прознакомилась со столькими известными спортсменами… Мне нравится сравнивать себя с атлетами из других видов спорта, это всегда вдохновляет, – приводит слова Вирер Corriele dello Sport.