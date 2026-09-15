Многократный призёр Олимпийских игр, двукратная победительница общего зачёта Кубка мира итальянская биатлонистка Доротея Вирер ответила, скучает ли по соревнованиям после завершения карьеры в феврале текущего года.

«Я говорила об этом со своей подругой Франциской Пройс. Мы обе были удивлены, как быстро нам удалось вырваться из рутины. После того, как перестала заниматься биатлоном, редко смотрела соревнования. Ездила в Осло, где смотрела мужские соревнования, потому что до сих пор очень близка со своими бывшими товарищами по команде. Не скучаю по соревнованиям. Сравнивая себя с другими спортсменами, вижу, что у многих то же самое. Когда ты спортсмен, живешь только этим, находишься в своего рода пузыре, не замечаешь, чего тебе не хватает. Только после завершения карьеры ты понимаешь, сколько моментов упустил, как быстро пролетели годы», – приводит слова Вирер Corriere dello Sport.