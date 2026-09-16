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Призёры чемпионата России по летнему биатлону получат медали с чувашским орнаментом

Призёры чемпионата России по летнему биатлону получат медали с чувашским орнаментом
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Организаторы Альфа-Банк чемпионата России по летнему биатлону, который пройдёт в Чебоксарах, подготовили для спортсменов уникальный комплект наград. Победители и призёры получат медали, выполненные с использованием чувашского национального орнамента. Фотографии наград презентовал Союз биатлонистов России в своём телеграм-канале.

Соревнования пройдут с 17 по 20 сентября в столице Чувашии. В первый день чемпионата запланированы индивидуальные гонки на лыжероллерах. Женщины пробегут дистанцию в 15 километров, мужчины – 20. 19 сентября биатлонисты выйдут на спринт, 20 сентября разыграют медали в эстафетах также в мужском и женском зачётах.

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Новости. Биатлон