Призёры чемпионата России по летнему биатлону получат медали с чувашским орнаментом

Организаторы Альфа-Банк чемпионата России по летнему биатлону, который пройдёт в Чебоксарах, подготовили для спортсменов уникальный комплект наград. Победители и призёры получат медали, выполненные с использованием чувашского национального орнамента. Фотографии наград презентовал Союз биатлонистов России в своём телеграм-канале.

Соревнования пройдут с 17 по 20 сентября в столице Чувашии. В первый день чемпионата запланированы индивидуальные гонки на лыжероллерах. Женщины пробегут дистанцию в 15 километров, мужчины – 20. 19 сентября биатлонисты выйдут на спринт, 20 сентября разыграют медали в эстафетах также в мужском и женском зачётах.