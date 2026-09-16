«Будто поднялся на следующую ступеньку». Бажин — об изменениях после свадьбы со Сливко

Российский биатлонист Кирилл Бажин ответил, что изменилось в его жизни после свадьбы с чемпионкой Европы Викторией Сливко, а также рассказал, как прошло торжество.

— Вы с Викой Сливко этим летом расписались. Чувствуешь ли ты изменения в себе после свадьбы?

— Со спортивной точки зрения посмотрим, когда начнётся сезон. А в жизни, конечно, произошло определённое переосмысление. После регистрации брака ты понимаешь, что отвечаешь ещё за одного человека, уже по-другому смотришь на многие вещи. Чувствуешь, будто поднялся на следующую ступеньку. Возможно, это накладывается и на отношения внутри команды, и на спорт.

Единственный минус — сейчас мы впервые за долгое время в разъезде. Но связь есть, и слава богу.

— А как вы отпраздновали свадьбу? Мы видели только пару фотографий в соцсетях.

— Практически никто не знал, для всех это стало неожиданностью. Не то чтобы мы все держали в тайне — сами планировали заранее. Когда узнали календарный план тренировочного процесса, оказалось сложно подобрать свободную дату для регистрации в Екатеринбурге. В итоге 4 июня мы расписались, а утром 5-го — уже уехали на сбор.

Отметили в узком кругу: близкие родственники и, самое главное, родители. Посидели в ресторане «Высоцкий» в Екатеринбурге, на 51-м этаже, – приводит слова Бажина «Матч ТВ».