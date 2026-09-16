«Не в отрицательную сторону». Бажин — об изменении отношения к биатлону из-за отстранения

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, изменилось ли его отношение к спорту в связи с длительным отстранением от международных стартов.

— Впереди уже пятый сезон, когда российские биатлонисты соревнуются только внутри страны. Изменилось ли за эти годы твоё отношение к биатлону?

— Отношение, может быть, и меняется, но не в отрицательную сторону. Всё равно есть цели, которых хотелось бы достичь. Ты живёшь этим видом спорта, это твоя жизнь. Выходя на тренировку, уже больше начинаешь получать удовольствие и подмечать какие-то моменты. Живём сегодняшним днём.

— Были ли за эти пять лет моменты, когда ты думал: «Международных стартов так долго нет, может, уже пора заканчивать всё это»?

— Нет. У меня не было ни Олимпийских игр, ни полноценных международных стартов уровня Кубка и чемпионата мира. Наверное, поэтому мне немного легче, чем многим другим ребятам, которые уже там выступали. У меня остаются невыполненные цели и задачи, которых хотелось бы достичь, и это двигает вперёд. Хорошо, что в команде есть ребята, выступавшие там: можно смотреть и ориентироваться на них, – цитирует Бажина «Матч ТВ».