Кирилл Бажин рассказал, что получал приглашение стать участником шоу «Титаны»

Российский биатлонист Кирилл Бажин рассказал, что получал приглашение в спортивное шоу «Титаны», но не стал принимать в нём участия.

— В новом сезоне «Титанов» на ТНТ приняли участие Александр Большунов и Кристина Резцова. Тебе хотелось бы выступить в таком шоу?

— В этот сезон меня приглашали. Я знал, что организаторы искали представителей зимних видов спорта, потому что раньше их там не было, рассматривали лыжников и биатлонистов. Здорово, что нашлись смелые спортсмены, которые согласились. Но пока продолжается моя спортивная карьера, в таком шоу я точно участвовать не буду. После завершения карьеры, может быть, можно будет об этом поговорить. Хотя с моими антропометрическими данными я бы там далеко не прошёл (улыбается).

Всё-таки подобные шоу больше подходят гимнастам. Посмотрим, как будут выступать лыжники, — приводит слова Бажина «Матч ТВ».