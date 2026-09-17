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Чемпионат России по летнему биатлону — 2026: расписание на 17 сентября

Чемпионат России по летнему биатлону — 2026: расписание на 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, стартует чемпионат России — 2026 по летнему биатлону. В рамках первого дня состоятся индивидуальные гонки. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на четверг.

Летний биатлон. Чемпионат России — 2026. Расписание на 17 сентября (время московское):

  • 12:00. Женщины, индивидуальная гонка;
  • 15:00. Мужчины, индивидуальная гонка.

Соревнования пройдут с 17 по 20 сентября 2026 года в Чебоксарах. В рамках программы соревнований будут разыграны шесть комплектов медалей — по три у мужчин и женщин в индивидуальных гонках, спринтах и эстафетах. Летний ЧР станет первым крупным стартом для российских биатлонистов перед зимним сезоном-2026/2027.

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