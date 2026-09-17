«Русофобы». Губерниев — о заявлении президента IBU Далина о возвращении россиян

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с возвращением российских биатлонистов на международные соревнования.

«Это называется «хорошая мина при плохой игре». Он палец о палец не ударил, чтобы нас вернули. Он пытается сохранить лицо. Поэтому Олле со своими прихвостнями — русофобы. Ничего хорошего от них ждать не приходится», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Российские биатлонисты отстранены от соревнований на международной арене с 2022 года.