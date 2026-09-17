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«Русофобы». Губерниев — о заявлении президента IBU Далина о возвращении россиян

«Русофобы». Губерниев — о заявлении президента IBU Далина о возвращении россиян
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который заявил, что надеется на скорое разрешение ситуации с возвращением российских биатлонистов на международные соревнования.

«Это называется «хорошая мина при плохой игре». Он палец о палец не ударил, чтобы нас вернули. Он пытается сохранить лицо. Поэтому Олле со своими прихвостнями — русофобы. Ничего хорошего от них ждать не приходится», — приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Российские биатлонисты отстранены от соревнований на международной арене с 2022 года.

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