Инна Терещенко выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России по летнему биатлону

Российская биатлонистка Инна Терещенко стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате России по летнему биатлону. Дистанцию 15 км она преодолела за 42.31, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второй стала Виолетта Шадрина, отстав от лидера на 43,4 и допустив один промах, тройку призёров замкнула Анастасия Зырянова (+47,6; без промахов).

Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Индивидуальная гонка на 15 км. Женщины:

Инна Терещенко (Свердловская область) — 42.31 (1 промах); Виолетта Шадрина (Свердловская область) — отставание 43,4 (1); Анастасия Зырянова (Московская область) +47,6 (0); Алина Плицева (ХМАО-Югра) +55,0 (3); Анастасия Шевченко (Свердловская область) +1.31,1 (1); Анастасия Томшина (ХМАО-Югра) +2.04,5 (3); Мария Власова (ХМАО-Югра) +2.04,7 (2); Евгения Турикова (Челябинская область) +2.22,2 (2).