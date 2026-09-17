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Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов.

«Не стало Сергея Чепикова», — написал Аверьянов в телеграм-канале.

Сергей Чепиков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх (в эстафетах 1988 и 1994 года), а также стал четырёхкратным призёром Олимпийских игр. На его счету бронза в спринте (1988), серебро в эстафете (1992, 1994 и 2006). Кроме того, он является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира по биатлону (1990, 1991). Чепиков также был знаменосцем сборной России на Олимпийских играх — 1994.

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