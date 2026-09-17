Глава ФЛССР Свищёв высказался о смерти олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова
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Глава Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищёв высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова.
«Это большая трагедия для всех нас. Я знал Сергея Чепикова как спортсмена и как коллегу по депутатской работе. Мы были с ним в одном комитете и созывах. Он был прекрасным человеком, советским и российским спортсменом, двукратным олимпийским чемпионом. Ещё совсем молодой… Для всех нас это трагическая новость. Всё время, что я его знал, он крайне уважительно относился к своим коллегам, товарищам по работе и по спорту. Был большим специалистом. Мы с ним вместе принимали много проектов», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
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