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Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова

Союз биатлонистов России выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Чепикова
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Союз биатлонистов России (СБР) выразил соболезнования родным и близким двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова. Сегодня, 17 сентября, стало известно, что Чепиков ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

«Союз биатлонистов России с глубокой скорбью сообщает о кончине двукратного олимпийского чемпиона, легенды отечественного биатлона Сергея Владимировича Чепикова. Он ушёл из жизни на 60‑м году после продолжительной болезни.

СБР выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича, его друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил этого выдающегося спортсмена. Память о Сергее Чепикове навсегда останется в истории российского биатлона», — говорится в заявлении СБР.

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Новости. Биатлон