Губерниев отреагировал на новость о смерти олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова.

«Это огромная потеря. Сергей Чепиков был образцом для всех нас — интеллектуал, меломан, умница, образованный и великий спортсмен! Про титулы все знают. Ему стало скучно в биатлоне, ушёл в лыжи, попал на Олимпиаду как лыжник, потом вернулся в биатлон и стал чемпионом мира и серебряным призёром Олимпийских игр. Великий. Долго болел, к сожалению. Это большая потеря для биатлонной семьи. Мы с ним дружили много лет, я проводил его торжественный вечер по случаю ухода из большого спорта. Был очень тронут, он меня лично пригласил. Чепиков — эпоха по-настоящему. Долго болел и ушёл, увы…» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.