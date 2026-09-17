Бойчевский стал победителем индивидуальной гонки на ЧР по летнему биатлону

Российский биатлонист Роман Бойчевский одержал победу в индивидуальной гонке в рамках чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Дистанцию 20 км он преодолел за 46.29,07 и допустил один промах на четырёх огневых рубежах.

Вторым стал Дмитрий Евменов (отставание — 1.07,04; два промаха), тройку лучших замкнул Айдар Абдуллин (+1.07,05; один промах).

Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины:

Роман Бойчевский (Красноярский край) — 46.29,07 (один промах). Дмитрий Евменов (Московская область) — отставание 1.07,04 (2). Айдар Абдуллин (Республика Татарстан) +1.07,05 (1). Савелий Коновалов (Свердловская область) +1.10,00 (1). Кирилл Бажин (Свердловская область) +1.40,02 (2). Даниил Акимов (Республика Татарстан) +1.44,04 (2).