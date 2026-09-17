Бойчевский стал победителем индивидуальной гонки на ЧР по летнему биатлону
Российский биатлонист Роман Бойчевский одержал победу в индивидуальной гонке в рамках чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Чебоксарах. Дистанцию 20 км он преодолел за 46.29,07 и допустил один промах на четырёх огневых рубежах.
Вторым стал Дмитрий Евменов (отставание — 1.07,04; два промаха), тройку лучших замкнул Айдар Абдуллин (+1.07,05; один промах).
Биатлон. Летний чемпионат России. Чебоксары. Индивидуальная гонка на 20 км. Мужчины:
- Роман Бойчевский (Красноярский край) — 46.29,07 (один промах).
- Дмитрий Евменов (Московская область) — отставание 1.07,04 (2).
- Айдар Абдуллин (Республика Татарстан) +1.07,05 (1).
- Савелий Коновалов (Свердловская область) +1.10,00 (1).
- Кирилл Бажин (Свердловская область) +1.40,02 (2).
- Даниил Акимов (Республика Татарстан) +1.44,04 (2).
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