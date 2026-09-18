Богалий отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона по биатлону Чепикова

Вице-президент СБР, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на новость о смерти олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова. 17 сентября стало известно, что Чепиков ушёл из жизни в возрасте 59 лет.

«Сегодня днём ушёл из жизни большой мастер и друг, любитель классической музыки, книг, жизни во всех её проявлениях… Ушёл Сергей Чепиков… Не верится… Как же так…

Мне посчастливилось работать с ним в одной команде! Спасибо, Сергей! Вечная память! Большая потеря для всей нашей биатлонной семьи!» — написала Богалий в социальной сети.

Сергей Чепиков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх (в эстафетах 1988 и 1994 года), а также стал четырёхкратным призёром Олимпийских игр. Кроме того, он является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира по биатлону (1990, 1991).