Конгресс IBU не стал рассматривать вопрос возвращения российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Тема не была включена в повестку сентябрьского конгресса. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Вопрос не был включён в повестку конгресса, которая была обнародована месяц назад. Предложений внести его в повестку в последний момент на самом конгрессе не последовало. Решение конгресса IBU 2022 года об отстранении Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) остаётся в силе.

При этом конгресс принял решение продлить мандат Исполкома IBU, который позволяет этому органу вернуть россиян и белорусов в любой момент до следующего конгресса, если для этого возникнут соответствующие условия», – написал Аверьянов в своём телеграм-канале.