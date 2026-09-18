15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Конгресс IBU не стал рассматривать вопрос возвращения российских биатлонистов

Конгресс IBU не стал рассматривать вопрос возвращения российских биатлонистов
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) не стал рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Тема не была включена в повестку сентябрьского конгресса. Об этом сообщил руководитель пресс‑службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

«Вопрос не был включён в повестку конгресса, которая была обнародована месяц назад. Предложений внести его в повестку в последний момент на самом конгрессе не последовало. Решение конгресса IBU 2022 года об отстранении Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) остаётся в силе.

При этом конгресс принял решение продлить мандат Исполкома IBU, который позволяет этому органу вернуть россиян и белорусов в любой момент до следующего конгресса, если для этого возникнут соответствующие условия», – написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Когда российские биатлонисты смогут вернуться на Кубок мира? Есть 3 варианта
Когда российские биатлонисты смогут вернуться на Кубок мира? Есть 3 варианта
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android