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«Он был героем». Бьорндален и Домарчева выразили соболезнования по поводу смерти Чепикова

«Он был героем». Бьорндален и Домарчева выразили соболезнования по поводу смерти Чепикова
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал слова соболезнования норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена и белоруски Дарьи Домрачевой по поводу смерти двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова.

«Мы очень сожалеем из-за новостей о Сергее Чепикове. Он был настоящим героем. И одним из моих самых больших кумиров. Соревноваться с ним было приятно, но очень сложно. Потому что он был очень сильным психологически. Обнимите от нас всю его семью. С большой любовью от Дарьи и Уле-Эйнара», – приводит слова Домрачевой и Бьорндалена Губерниев в своём телеграм-канале.

Сергея Чепикова не стало 17 сентября на 60-м году жизни. Причины смерти биатлониста пока неизвестны.

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