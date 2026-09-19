Тим Фарчник избран на пост президента IBU

Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) словенец Тим Фарчник избран на пост президента организации. Об этом сообщает пресс-служба организации. Фарчник был единственным кандидатом на этот пост.

Выборы главы IBU состоялись на конгрессе организации в Берхтесгадене, Германия. Конгресс проходит с 17 по 20 сентября.

Ранее президентом организации был Олле Далин, который покинул свой пост после истечения допустимого срока полномочий.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с начала 2022 года. Ранее IBU заявил, что не намерен менять позицию по этому вопросу, несмотря на рекомендации МОК. В рамках сентябрьского конгресса IBU не стал рассматривать вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов.